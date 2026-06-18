La Liga Rafaelina moderniza su web con actualización de tablas en tiempo real y mejoras en el Minuto a Minuto

La Liga Rafaelina de Fútbol continúa incorporando herramientas tecnológicas para optimizar el acceso a la información de clubes, jugadores, dirigentes, medios de comunicación e hinchas. Desde esta semana, la página oficial presenta un renovado sistema de tablas de posiciones, resultados y fixtures que se actualizan automáticamente en tiempo real.

La principal novedad surge a partir de la integración con el sistema COMET, la plataforma oficial utilizada para la carga de planillas arbitrales. Gracias a esta conexión, los resultados y posiciones de todas las categorías se reflejan de manera inmediata en la web a medida que los árbitros registran la información de los encuentros.

El administrativo de la Liga Rafaelina, Tobías Rodríguez, explicó que el objetivo fue lograr una actualización automática y más eficiente de los datos. “Conectamos las tablas y partidos del sistema COMET para que la carga que realizan los árbitros se refleje de manera inmediata y automatizada en la web. Hoy se pueden ver las tablas y fixtures de divisiones superiores, inferiores, futsal y fútbol femenino en tiempo real”, destacó.

Mejoras en el Minuto a Minuto

Además de las modificaciones en las tablas y resultados, la entidad también presentó una actualización en una de las herramientas más utilizadas por los seguidores del fútbol regional: el tradicional Minuto a Minuto.

A partir de ahora, cada encuentro contará con identificadores específicos que permitirán distinguir con mayor claridad a qué competencia corresponde cada partido, ya sea torneos de Primera División, divisiones inferiores, fútbol femenino, copas o encuentros de selecciones.

Según explicó Rodríguez, esta mejora busca ofrecer una experiencia más clara y ordenada para los usuarios que siguen la actividad desde la web.

Un trabajo de varios meses

Por su parte, el gerente de la Liga Rafaelina, Oscar Romera, valoró el trabajo realizado para concretar estas mejoras y destacó la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías para agilizar la difusión de la información.

“Lo que hacemos es tomar las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías para que todo sea más ágil y la información pueda estar de manera inmediata al servicio de todos”, señaló.

Romera reconoció además que la implementación demandó un importante trabajo de coordinación con los responsables del sistema COMET para lograr la integración que la Liga venía buscando desde hace tiempo.

Una herramienta con miles de seguidores

En relación al Minuto a Minuto, el gerente destacó el crecimiento que tuvo esta herramienta desde su creación hace más de una década.

“Hace 12 años que lo venimos haciendo y debemos tener más de 8.000 partidos cargados. Cada fin de semana la web recibe miles de visitas y gran parte de ellas están relacionadas con el seguimiento en tiempo real de los encuentros”, afirmó.

Asimismo, remarcó el papel fundamental que cumplen los corresponsales ubicados en las distintas canchas de la región, quienes aportan la información necesaria para mantener actualizados los partidos mientras se están disputando.

Con estas innovaciones, la Liga Rafaelina de Fútbol continúa fortaleciendo su presencia digital y mejorando el acceso a la información para todos los protagonistas y seguidores del fútbol regional.