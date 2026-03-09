“Mujeres que dejan huella” se reprograma para el sábado 14 en Plaza San Martín

La Comuna de María Juana, a través del espacio Punto Violeta María Juana, informó que el encuentro “Mujeres que dejan huella” fue reprogramado debido a las condiciones climáticas y finalmente se realizará el sábado 14 de marzo a las 17 horas en la Plaza San Martín de María Juana.

La actividad forma parte de las propuestas organizadas durante el Mes de la Mujer, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento al rol de las mujeres dentro de la comunidad.

Durante la jornada se compartirán historias, experiencias y testimonios que ponen en valor el aporte de muchas mujeres que, desde distintos ámbitos, dejan su huella en la vida social, cultural y comunitaria de María Juana, Santa Fe, Argentina. La propuesta apunta además a fortalecer la participación y el intercambio entre vecinos, promoviendo el diálogo y la construcción colectiva.

Desde la organización remarcaron que la invitación es abierta a toda la comunidad, convocando a vecinos y vecinas a acercarse a la plaza para acompañar este encuentro especial que busca visibilizar y celebrar el compromiso, el trabajo y la trayectoria de las mujeres de la localidad.