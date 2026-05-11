Newstar brilló en Arroyito y logró el segundo puesto en la Copa de Oro

El equipo de Newcom +60 mixto Newstar del Club Atlético María Juana tuvo una destacada participación en un torneo disputado en Arroyito, provincia de Córdoba, donde compitió con gran entusiasmo y consiguió el segundo puesto en la Copa de Oro.

La delegación mariajuanense vivió una jornada cargada de emoción, compañerismo y pasión por el deporte, compartiendo momentos de camaradería junto a equipos de diferentes localidades. Además del importante logro deportivo, uno de los momentos más especiales fue la distinción recibida por Ricardo Bauducco, quien fue reconocido con el trofeo al “Alma del Juego”, destacando sus valores, compromiso y espíritu dentro y fuera de la cancha.

Desde el equipo celebraron con alegría esta experiencia, remarcando la importancia del newcom como espacio de integración, amistad y actividad física, representando de gran manera a María Juana en cada competencia.