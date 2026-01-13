Ni israelíes ni mapuches: qué se sabe sobre el origen de los incendios producidos en Chubut y los posibles responsables

Por José Giménez

13 enero, 2026

Chequeado.com

Circulan en redes sociales posteos que responsabilizan a “soldados israelíes” o a “grupos mapuches” por los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina.

Algunos posteos le atribuyen la autoría intencional de los incendios a un “soldado de Israel disfrazado de turista”. Otros le endilgan el hecho a “terroristas mapuches”, en base a un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Sin embargo, el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, aseguró a Chequeado que ambas acusaciones “son un invento” y que “la investigación no va por ese lado”.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre las causas de los incendios?

Indicios de un hecho intencional

El Ministerio Público Fiscal de Chubut aseguró en un comunicado que el incendio que afecta a las localidades de El Hoyo y Epuyén, al noroeste de la provincia, comenzó el 5 de enero de 2026, y que en ese momento se encontraban cerca del lugar más de 3 mil turistas.

Para la fiscalía, “existen elementos suficientes para presumir una intervención humana deliberada, descartando la hipótesis de desperfectos eléctricos que se había barajado inicialmente”.

La fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, explicó en declaraciones a Radio Mitre que en las primeras pericias realizadas en el lugar donde se inició el incendio “se detectó la presencia de combustible en el suelo”. Además, aseguró que el sitio donde comenzó el incendio también es un indicio de la intencionalidad del hecho, dado que “es una zona que está a 300 metros del camino a Puerto Patriada, en una loma, y no hay una vivienda muy cercana al lugar”.

Narrativa 1: el soldado israelí

Luego de que la Justicia confirmara la intencionalidad de los incendios como principal hipótesis de investigación, comenzaron a circular en X posteos virales que mencionan la presencia de soldados israelíes que, haciéndose pasar por turistas, provocaron intencionalmente los incendios.

Uno de los mensajes es acompañado por un video en el que se ve a un joven increpando a otro por presuntamente prender una fogata en una zona boscosa, lindante a un lago. El joven que filma la escena le advierte al otro que en ese lugar está “prohibido” hacer fuego, y el turista pide disculpas en inglés (I’m really sorry).

La imagen del turista fue luego replicada en X y en Instagram, acompañando un afiche que sostiene: “Evite incendios. Expulse al enemigo incendiario. Fuera soldados israelíes de Argentina”.

El video original fue filmado por un joven identificado como Martín Morales, quien aseguró en declaraciones al medio “Ahora Calafate” que el hecho ocurrió en el Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en la provincia de Santa Cruz, a 1.400 kilómetros de la zona afectada por los incendios en Chubut.

Morales relató que, tras su intervención, los 2 turistas (que en otro video identificó como israelíes, aunque esto no fue confirmado de forma oficial) se retiraron del lugar y que él mismo terminó de apagar el fuego y denunció el hecho ante las autoridades del parque nacional.

Narrativa 2: los grupos mapuches

La presunta responsabilidad de grupos mapuches en el comienzo de los incendios fue publicada en X por el medio “La Derecha Diario”, que aseveró que “una foto confirma que el fuego producido por los terroristas mapuches en Chubut fue intencional”.

La supuesta participación de grupos mapuches fue sugerida en 2 comunicados del Ministerio de Seguridad de la Nación, que el 7 y el 11 de enero aseguró que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.

Esto, sin embargo, por ahora no forma parte de la hipótesis de investigación de la Justicia local, que desmiente que existan indicios de participación mapuche.

Quiénes son los sospechados por iniciar los incendios

El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, señaló en diálogo con Chequeado que “son un invento” las acusaciones contra soldados israelíes o grupos mapuches. “La investigación no va por ese lado, entendemos que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos evaluando otro tipo de situaciones”, dijo.

Posteriormente, en conferencia de prensa junto al jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, Díaz Mayer aseguró que la hipótesis principal es que el incendio fue provocado en el marco de una disputa de tierras entre 2 grupos de una comunidad que vive en la zona.

García indicó que, tras el análisis de cámaras de seguridad ubicadas, llamó la atención de los investigadores la presencia de 2 camionetas cargadas de muebles y otras pertenencias (“similar a una mudanza”) minutos después de iniciado el incendio. Díaz Mayer dijo a este medio que la investigación apunta a una mujer que se mudó hace 2 años proveniente de la provincia de Buenos Aires.

Frente a esta hipótesis, la Justicia allanó a los sospechosos e incautó sus celulares para analizar sus movimientos y comunicaciones. No obstante, el fiscal señaló que hasta el momento no hay detenidos ni imputados.

Actualización 13/01/2025: Se actualizó la nota para incorporar los datos aportados por el fiscal y el jefe de la Policía de Chubut en conferencia de prensa.

Fecha de publicación original: 12/01/2026