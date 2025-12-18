Nueva función del Cine Club: este viernes se proyecta “Una Batalla Tras Otra” en Sociedad Italiana

En la mañana de la radio charlamos con Vadi Ferrato, referente del Cine Club Sociedad Italiana, quien brindó detalles sobre la película que se proyectará este viernes en la sala de la institución. Se trata de “Una Batalla Tras Otra”, una producción cargada de acción, drama y emoción, que promete cautivar al público desde el primer minuto.

La historia sigue a un ex integrante de un movimiento revolucionario que, tras años de vida lejos de los conflictos, se ve obligado a reencontrarse con viejos compañeros para enfrentar a un enemigo del pasado y emprender la dura búsqueda de su hija desaparecida. Con un elenco destacado y un guion de gran intensidad narrativa, la película combina suspenso, tensión humana y un trasfondo social profundo, posicionándose como una de las más destacadas del año dentro de su género.

Desde el Cine Club invitan a toda la comunidad a disfrutar de esta nueva propuesta cultural, pensada para compartir, reflexionar y vivir una experiencia cinematográfica de primer nivel. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de la Sociedad Italiana antes de la función. ¡Una oportunidad ideal para vivir el cine en pantalla grande, aquí en María Juana!