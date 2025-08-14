Nuevas aulas para escuelas de la región gracias al Programa Mil Aulas

En el marco del Programa Mil Aulas, se llevó a cabo la firma de convenios que permitirán la construcción de nuevos espacios educativos en distintas localidades de la región.

En esta oportunidad, rubricaron los acuerdos los presidentes comunales de:

Tacural , Adrián Sola, para la Escuela Primaria Nº654 “Joaquín V. González” .

, Adrián Sola, para la . Ramona , José Barbero, para el Jardín de Infantes Nº300 “María Elena Walsh” .

, José Barbero, para el . Zenón Pereyra , Verónica Gallo, para la Escuela Fiscal Nº396 “Domingo Faustino Sarmiento” .

, Verónica Gallo, para la . Estación Clucellas, Raúl Cuggino, para la Escuela Nº588 “Fortín Romero”.

Estas obras forman parte de una política pública provincial orientada a mejorar la infraestructura escolar, garantizando mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Con estas incorporaciones, se busca responder a la creciente demanda de matrícula y optimizar los espacios para el desarrollo de actividades educativas y comunitarias.