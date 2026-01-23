Nuevo sistema digital para obtener boletas y importantes descuentos en impuestos provinciales

En la mañana de la radio charlamos con Susana Boschetto, quien brindó detalles sobre el nuevo sistema implementado por el Gobierno de Santa Fe para obtener las boletas del Impuesto Inmobiliario y Patentes, una modalidad más ágil y sencilla que permite a los contribuyentes descargar sus comprobantes en pocos pasos y acceder a importantes beneficios.

Desde la Provincia se informó que los contribuyentes que se encuentren al día al 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a descuentos de hasta el 56 % en los impuestos provinciales. En ese sentido, quienes cumplan con esa condición tendrán un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario durante 2026, mientras que aquellos que opten por el Pago Total Anual de la Patente accederán a un 35 % de descuento. Además, sumando distintas modalidades de pago y beneficios, el descuento total puede alcanzar el 56 %.

Boschetto explicó que “todo contribuyente que haya estado al día con el Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2025 va a tener un 20 % de descuento desde la cuota 1 a la 5 y un 100 % de descuento en la cuota 6”. En tanto, quienes abonen la Patente de forma total y anticipada contarán con un 35 % de descuento. Estos beneficios estarán disponibles a partir del 26 de enero y alcanzan únicamente a quienes no registren deudas ni convenios de pago vigentes.

Los interesados pueden acceder a las boletas y a la regularización de deudas durante todo el año ingresando a la página web oficial de la Provincia. Para liquidar deudas de Inmobiliario o Patente, se debe ingresar a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite correspondiente, o bien acceder directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para descargar las boletas.

Cabe recordar que desde 2025 los impuestos pueden abonarse utilizando cualquier billetera digital, gracias al QR interoperable que figura en la parte inferior de la boleta. Además, el pago mediante débito automático ofrece un 15 % de descuento en cada cuota, y también se encuentra habilitado el pago con tarjeta de crédito.

Finalmente, desde el Gobierno provincial remarcaron que no habrá moratoria, señalando que actualmente el nivel de cumplimiento ronda entre el 60 y el 65 %. “Aspiramos a estar por encima de esos números, por eso impulsamos políticas de incentivo para premiar a quienes cumplen”, destacaron, subrayando que estos recursos permiten seguir invirtiendo en seguridad, salud y obra pública en toda la provincia.