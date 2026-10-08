Nuevos fiscales se incorporan a la Quinta Circunscripción y Calvo destacó el fortalecimiento del MPA

En la ciudad de Rafaela se realizó el acto de juramento de tres nuevos fiscales adjuntos subrogantes que se incorporan a la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con cabecera en Rafaela y jurisdicción sobre la Quinta Circunscripción Judicial.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Abogados de Rafaela y fue encabezada por la fiscal general de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y el fiscal regional de la Quinta Circunscripción, Carlos María Vottero.

Durante el acto prestaron juramento Natalia Viviana Andrione, Paola Sofía Pradolini y Ricardo Milton Kettler, quienes pasarán a desempeñarse como fiscales subrogantes en el ámbito de la Fiscalía Regional 5.

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, participó del encuentro junto a sus pares Felipe Michlig (San Cristóbal), Rubén Pirola (Las Colonias), Raúl Gramajo (9 de Julio) y Esteban Motta (San Martín), además de funcionarios provinciales, municipales y representantes del ámbito judicial.

La incorporación de los nuevos fiscales se enmarca en el fortalecimiento de la estructura del Ministerio Público de la Acusación en la región. Según se destacó durante la jornada, se trata además de los primeros fiscales que prestan juramento ante las autoridades del MPA luego de la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025, que estableció al organismo como un órgano independiente de los demás poderes del Estado.

Calvo remarcó la importancia de acompañar desde el ámbito legislativo el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la Justicia.

“La incorporación de nuevos fiscales representa un paso importante para nuestra región, porque permite fortalecer las capacidades del Ministerio Público de la Acusación y mejorar su presencia en las distintas localidades, acercando la Justicia al territorio”, señaló.

El legislador también hizo referencia a su participación como convencional constituyente durante el proceso de reforma constitucional y destacó que la nueva Constitución provincial incorporó al Ministerio Público como un órgano independiente, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera.

“Estar presentes en este acto de juramento de nuevos fiscales nos permite ver cómo ese fortalecimiento institucional comienza también a expresarse en la realidad concreta de nuestra provincia y de nuestra región”, sostuvo Calvo.