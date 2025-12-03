“Ojos de Santa Fe” anunció a su ganadora en la sexta edición del concurso fotográfico provincial

El reconocido concurso fotográfico “Ojos de Santa Fe”, organizado por el Ente Cultural Santafesino, ya tiene a su ganadora. En su sexta edición, el certamen volvió a convocar a fotógrafos aficionados y profesionales de toda la provincia, invitándolos a mostrar —a través de miradas personales y únicas— la diversidad de imágenes que nos identifican como santafesinos.

Más de 70 fotografías provenientes de distintos puntos del territorio provincial fueron evaluadas por el jurado designado por la Comisión Directiva del Ente Cultural Santafesino, destacándose la creatividad, el mensaje y la composición de cada obra presentada.

La fotografía ganadora pertenece a Soraya Fernanda Ponce, de la ciudad de Totoras, quien se quedó con el primer lugar en esta edición. ¡Felicitaciones por este gran logro!

Desde nuestra localidad, extendemos un agradecimiento especial a Luciana Mertens y Ana María Sánchez, quienes representaron con compromiso, talento y sensibilidad fotográfica. Sus obras formarán parte de la muestra itinerante “Ojos de Santa Fe”, que comenzará su recorrido por todas las localidades del Ente Cultural Santafesino a partir de abril de 2026.

Una vez más, el certamen reafirma el valor de la mirada artística como forma de identidad y expresión cultural en toda la provincia.