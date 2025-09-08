Orgullo maría juanense en la cima del Kilimanjaro: Mario Mangiafico llevó nuestra bandera a lo más alto

El espíritu aventurero de Mario Mangiafico volvió a poner a María Juana en lo más alto. En esta oportunidad, el montañista logró alcanzar la cumbre del Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, ubicada en Tanzania, con sus imponentes 5.895 metros de altura sobre el nivel del mar.

El Kilimanjaro es uno de los picos más emblemáticos del mundo y, aunque no requiere técnicas de escalada profesional, presenta una enorme dificultad física debido a su gran altitud y al riesgo de mal de montaña, lo que convierte el ascenso en un verdadero desafío de resistencia, preparación y fortaleza mental. Alcanzar su cima significa superar jornadas exigentes, temperaturas extremas y un esfuerzo constante que pocos logran cumplir.

Para Mangiafico, este logro se suma a una lista de hazañas que ya incluyen la cumbre del Aconcagua —la montaña más alta de América— y los Seismiles de Catamarca, demostrando su constancia, pasión y amor por la aventura. Una vez más, llevó consigo la bandera argentina y el nombre de María Juana, inspirando a toda la comunidad con su ejemplo de esfuerzo y superación personal.