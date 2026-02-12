Orgullo regional: Lourdes Jazmín, alumna de Colonia California, campeona nacional en los Juegos Evita

En la mañana de la radio recibimos con enorme alegría a Lourdes Jazmín, alumna de la Escuela N.º 534 de Colonia California, quien se consagró Campeona Nacional en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, disputados en la ciudad de Mar del Plata.

Con tan solo 16 años, Lourdes brilló en el atletismo adaptado, logrando el primer puesto en los 100 metros y también en lanzamiento de bala, una doble consagración que refleja no solo su talento, sino también su compromiso y constancia en el deporte.

Durante la entrevista, compartió su emoción por la experiencia vivida, el esfuerzo previo a la competencia y la alegría de representar a su escuela y a su comunidad en uno de los eventos deportivos juveniles más importantes del país.

Con un desempeño sobresaliente, Lourdes dejó en lo más alto el nombre de Colonia California, demostrando que con dedicación, disciplina y pasión los sueños pueden cumplirse.

Desde Pasión Deportiva celebramos este logro extraordinario y felicitamos a Lourdes por su entrega y por convertirse en un verdadero ejemplo de superación e inspiración para toda la región.