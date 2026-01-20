Preocupación en Comodoro Rivadavia por una emergencia geológica tras un deslizamiento de tierras

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con María Alejandra Vallejos, mariajuanense radicada en Comodoro Rivadavia, quien relató la compleja situación que atraviesa la ciudad luego de la emergencia geológica provocada por un importante deslizamiento de tierras.

El episodio se originó tras el colapso de la ladera sur del cerro Hermitte, lo que obligó a evacuaciones preventivas, el corte de calles y la activación de distintos protocolos de seguridad con el objetivo de resguardar la integridad de los vecinos. Según explicó Vallejos, muchas familias debieron abandonar sus viviendas ante el riesgo latente de nuevos derrumbes, generando momentos de gran incertidumbre y preocupación.

Especialistas en geología advirtieron que este tipo de deslizamientos se produce por una combinación de factores, entre ellos la inestabilidad natural del suelo, la pendiente del terreno, la acción del agua acumulada por lluvias y la intervención humana a lo largo del tiempo. Estas condiciones hacen que el área afectada continúe siendo altamente riesgosa, motivo por el cual se desaconseja el regreso inmediato de los vecinos a la zona.

Las autoridades locales continúan con tareas de monitoreo permanente, evaluaciones técnicas y medidas de prevención para evitar daños personales, mientras se analiza la evolución del terreno y las posibles soluciones a mediano y largo plazo. En este contexto, se pidió a la población respetar las indicaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales correspondientes.

La situación en Comodoro Rivadavia pone nuevamente en agenda la importancia de la planificación urbana, el control sobre zonas geológicamente vulnerables y la necesidad de políticas de prevención ante fenómenos que, según los expertos, podrían volver a repetirse si persisten las mismas condiciones.