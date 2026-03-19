Presentan el libro “Luna y Pandero” con una propuesta para toda la familia en Sastre

En el programa radial Patas Arriba, dialogamos con Cassio Carvalho, miembro del reconocido grupo Pim Pau, quien brindó detalles sobre la presentación del libro “Luna y Pandero”, una propuesta artística pensada para disfrutar en familia.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de marzo a las 18:30 horas en la Sociedad Italiana de Sastre y Ortiz, con entrada libre y gratuita. La obra fue realizada en conjunto con el ilustrador Istvansch y propone una experiencia diferente, donde la lectura se combina con el juego, la música y la interacción.

Durante la entrevista, Carvalho destacó que se trata de “un libro en movimiento, un libro que se ve, se canta y se juega”, invitando a grandes y chicos a sumergirse en una experiencia creativa y participativa.

La actividad es organizada con el objetivo de generar un espacio cultural abierto a toda la comunidad, promoviendo el encuentro, la imaginación y el disfrute compartido. Desde la organización invitan a las familias de la región a acercarse y ser parte de una tarde distinta, llena de música, cuentos y diversión.