Presentan el libro “Luna y Pandero” con una propuesta para toda la familia en Sastre

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En el programa radial Patas Arriba, dialogamos con Cassio Carvalho, miembro del reconocido grupo Pim Pau, quien brindó detalles sobre la presentación del libro “Luna y Pandero”, una propuesta artística pensada para disfrutar en familia.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de marzo a las 18:30 horas en la Sociedad Italiana de Sastre y Ortiz, con entrada libre y gratuita. La obra fue realizada en conjunto con el ilustrador Istvansch y propone una experiencia diferente, donde la lectura se combina con el juego, la música y la interacción.

Durante la entrevista, Carvalho destacó que se trata de “un libro en movimiento, un libro que se ve, se canta y se juega”, invitando a grandes y chicos a sumergirse en una experiencia creativa y participativa.

La actividad es organizada con el objetivo de generar un espacio cultural abierto a toda la comunidad, promoviendo el encuentro, la imaginación y el disfrute compartido. Desde la organización invitan a las familias de la región a acercarse y ser parte de una tarde distinta, llena de música, cuentos y diversión.

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