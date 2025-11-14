Prisión perpetua para los asesinos de Héctor Cornalis: Patricia Suppo hablósobre el fallo judicial

En la mañana del programa “Comunicándonos”, Patricia Suppo, esposa de Héctor Cornalis, dialogó sobre la reciente resolución judicial que puso punto final a un largo proceso por el crimen ocurrido el 16 de abril de 2021.

El tribunal compuesto por los doctores Creus, Gentile Bersano y Netri resolvió por unanimidad dictar prisión perpetua para los tres asesinos oriundos de Paraná, confirmando así la condena de primera instancia para Roberto Andini y Clemente Lencina.

Durante la entrevista, Patricia expresó su alivio al conocer la sentencia definitiva, que ratifica la responsabilidad de todos los implicados en el secuestro y homicidio de su esposo. “Es un paso importante en la búsqueda de justicia. Fue un proceso largo, doloroso, pero finalmente se reconoció la verdad”, afirmó.

El crimen de Héctor Cornalis, ocurrido en la zona rural entre María Juana y Eustolia, conmocionó a toda la región. Cornalis, quien trabajaba como tesorero de una cooperativa láctea, fue interceptado y secuestrado mientras se dirigía a su lugar de trabajo. El hecho derivó en su muerte, y desde entonces la familia y la comunidad han mantenido un reclamo constante por justicia.

Con la resolución conocida esta semana, la Justicia santafesina pone fin a una de las causas más emblemáticas de los últimos años en la región, marcando un precedente en la lucha contra la violencia y el delito organizado.