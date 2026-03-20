Proyectarán el documental “Traslados” en María Juana a 50 años del último golpe militar

En el marco de una propuesta cultural y de reflexión a 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina, desde el Cine Sociedad Italiana de María Juana dialogamos con Osvaldo Vadi Ferrato sobre la proyección del documental Traslados, que se realizará el próximo martes 24 de marzo.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Área Mujer, Género y Diversidad de la Comuna de María Juana, la Biblioteca Popular María Juana y el Cine Club Sociedad Italiana, en el marco del ciclo “Cine por la Memoria, Verdad y Justicia”. La función tendrá lugar a las 20:30 horas, con modalidad de entrada a la gorra.

El film, uno de los documentales más vistos en plataformas de Latinoamérica, aborda la investigación sobre una de las prácticas más crueles de la última dictadura militar argentina (1976-1983): los denominados “vuelos de la muerte”, mediante los cuales personas detenidas ilegalmente eran asesinadas y desaparecidas. La obra reconstruye estos hechos a partir de testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y especialistas, combinados con material de archivo y recreaciones.

Traslados ha recibido destacadas valoraciones en medios especializados. El crítico Philipp Engel, del diario La Vanguardia, lo definió como un “perturbador documental”, mientras que Diego Lerer resaltó la importancia de la investigación. Por su parte, Diego Batlle subrayó la fuerza de los testimonios y Marcelo Stiletano lo calificó como un largometraje con ritmo de thriller que reafirma los hechos que investiga.

De esta manera, la propuesta busca generar un espacio de memoria y reflexión colectiva a través del cine, recordando uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina y reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.