Quedaron definidos los días y horarios de las revanchas en la Copa Departamento Castellanos

La organización de la Copa Departamento Castellanos confirmó el cronograma completo de los partidos que restan disputarse por las revanchas de la 1ª fase del certamen. Entre martes y jueves se jugarán encuentros decisivos en distintas localidades del departamento, tanto en categoría Sub 12 como en Primera División.

La actividad comenzará el martes 17 de febrero con una intensa agenda. En Rafaela, Ferrocarril del Estado recibirá a Ben Hur desde las 19 hs en Sub 12 y 20 hs en Primera. En San Cristóbal, Independiente de San Cristóbal será local ante Tiro Federal de Moisés Ville (18.30 hs Sub 12 y 19.30 hs Primera). Además, La Trucha FC enfrentará a Deportivo Josefina desde las 17 hs en Primera, mientras que Deportivo Ramona chocará con Argentino de Vila (19 hs Sub 12 y 20 hs Primera).

La programación continuará el miércoles 18. Deportivo Tacural jugará ante Deportivo Aldao a las 21 hs en Primera. En Frontera, La Hidráulica recibirá a Defensores de Frontera (20.30 hs Sub 12 y 21.30 hs Primera). Por su parte, Sportivo Roca se medirá con Belgrano de San Antonio en los mismos horarios. En tanto, Independiente de Ataliva enfrentará a Argentino de Humberto desde las 21 hs en Primera, disputándose el encuentro en dos tiempos de 23 minutos.

El cierre de esta instancia será el jueves 19 con el clásico sunchalense entre Unión de Sunchales y Libertad de Sunchales, que jugarán a las 20 hs en Sub 12 y 21 hs en Primera.

Con este panorama confirmado, la Copa Departamento Castellanos entra en su etapa más intensa, donde cada resultado definirá qué equipos avanzarán a la próxima ronda del tradicional torneo departamental.