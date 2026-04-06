Radiografía del cine argentino en la era Milei: 4 datos para entender el tema

Por Santiago Marino

25 marzo, 2026 | 1:19 pm

Lectura: 6 minutos

INCAA

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

El gobierno de Javier Milei reformó la política para el cine argentino y aplicó un recorte significativo al fomento a la producción, que en 2025 cayó un 81,8% respecto de 2023, a pesar de que esos recursos provienen de un impuesto del propio sector y tienen asignación específica por ley.

Como el proceso productivo del cine como industria es largo, resulta temprano para identificar el impacto de la reorientación de la política y los recortes, según especialistas.

Además de implementar cambios regulatorios que afectaron a la producción y las condiciones de estreno de films nacionales, el Gobierno recortó fondos y destinó recursos del superávit logrado a inversiones financieras.

El actor Guillermo Francella se mostró en desacuerdo recientemente con la decisión del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) de quitarle la autonomía financiera al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En una entrevista concedida al programa Puro Show, que se emite por Canal 13, el actor se refirió a la inclusión, en la ley de reforma laboral, de un artículo que deroga a partir de 2028 el sistema de financiación del INCAA.

En este escenario, ¿cuáles fueron las modificaciones aplicadas por el Gobierno y qué impacto tuvieron en la industria del cine nacional?

1. Qué cambios aplicó el Gobierno en las leyes de fomento al cine nacional

El cine argentino cuenta con una política de fomento de largo plazo a cargo del INCAA. Su fondo se compone con el 10% de lo recaudado por la venta de entradas en las salas; 10% por el alquiler o venta de películas en cualquiera soporte (casi en desuso); y 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que regula los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.

El gobierno de Milei generó una serie de cambios:

La Ley Bases otorgó al Ejecutivo facultades para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central o descentralizada, entre ellos el INCAA.

El Decreto 662/2024 estableció un tope del 20% para los gastos operativos del organismo y limitó los subsidios a proyectos que “demuestren capacidad de financiamiento propio o externo significativo”, sin definir indicadores para ello. Además, la normativa eliminó la Cuota de Pantalla (que obligaba a salas comerciales a incluir estrenos nacionales).

Como se dijo más arriba, en la Ley de reforma laboral se incluyó la derogación del fomento al cine nacional (régimen que tenía vigencia hasta 2072) a partir del 1º de enero de 2028. Desde entonces el INCAA será financiado exclusivamente con partidas que se asignen anualmente en la Ley de Presupuesto.

2. El INCAA perdió el 50% de los fondos en la actual gestión

En 2024, durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza, los gastos destinados al INCAA cayeron un 49,1% real (es decir, considerando el efecto de la inflación).

Tras un nuevo recorte producido en 2025 (en términos reales se ejecutaron un 28,7% menos de gastos que en 2024), el Presupuesto 2026 -primero diseñado y aprobado en la gestión Milei- implicaría (si no sufre cambios y se dan los supuestos de inflación diseñados por el Gobierno) un incremento interanual real del 37,3%, quedando aún un 50,2% por debajo que lo ejecutado en el último año de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos).

En los primeros 2 años de gestión, el recorte recayó principalmente en las líneas de financiamiento: mientras que en 2025 las actividades centrales (sueldos y gastos operativos) tuvieron un recorte del 58,6% real frente a 2023, el fomento a la producción (-81,8%), a la exhibición (-21,4%), y el sostenimiento de la plataforma CineAR (-98,8%) mostraron las mayores caídas. Por el contrario, el fomento de contenidos de TV tuvo un aumento del 90%.

Esto dio lugar a un cambio en las prioridades presupuestarias del organismo: mientras que el peso del fomento a la producción perdió 20 puntos porcentuales (pasó de representar el 39,1% en 2023 al 19,7% en 2025), los gastos administrativos aumentaron 6 puntos (del 41,8% al 47,8%); el fomento a la exhibición duplicó su participación (del 2,7% al 5,9%) y el fomento a los contenidos de TV creció del 0,9% al 4,5%.

Sin embargo, el incremento en este último ítem no se traduce en estrenos con ese financiamiento. No hay datos de contenidos televisivos producidos con ese financiamiento y estrenados en señales públicas y/o privadas.

3. El impacto de los cambios presupuestarios en la producción

Como el INCAA dejó de informar cuáles de los films argentinos estrenados en las salas fueron producidos con subsidios o créditos, se afecta la identificación del destino de fondos que se continúan recaudando.

La cantidad de estrenos nacionales se ha mantenido relativamente estable desde 2015, más allá del año 2020 y la demora en la recuperación de la oferta en 2021 por los cierres de las salas. En los últimos 10 años, en promedio, los estrenos argentinos fueron el 48,81% del total. Esa presencia sostenida en la oferta es inexplicable sin la combinación de fomento a la producción y cuota de pantalla.

El cine tiene un desarrollo extenso en el tiempo desde que un film está en proyecto hasta su estreno en las salas. Puede demorar entre 1 y 3 años. Por ello, el impacto de la reducción al financiamiento por parte de la gestión Milei demoró en ser perceptible.

Los números de 2026 (26 films estrenados al 20 de marzo) permiten proyectar una caída significativa en los estrenos, que probablemente estén por debajo de los 100 por primera vez desde 2009. La caída con respecto al mismo período 2025 es del 26% (se habían estrenado 34 al 20 de marzo).

Marina Moguillansky, investigadora adjunta del Conicet y especialista en cine latinoamericano contemporáneo, señaló a Chequeado que “la proyección de la caída de estrenos nacionales en 2026 podría ser mayor de la que se identifica en el primer trimestre, entre otras cosas por la eliminación de la cuota de pantalla y la media de continuidad”.

En cuanto a venta de entradas, entre 2015 y 2018, el cine nacional mantuvo una cuota de mercado baja (entre 13% y 14,7%) pero estable. El 2020 fue un año “anormal”. Y tras un leve repunte en 2023, desde 2024 se observa una caída sostenida y las producciones locales apenas se quedan con el 3% de la taquilla.

4. Qué hace el Gobierno con el dinero del cine

El fondo de fomento a la producción de cine es uno de los fondos de asignación específica. Esto quiere decir que su destino debe ser el establecido por la norma que lo constituye. Así lo garantiza la Ley 27432. En octubre de 2022 se aprobó, a su vez, su extensión por 50 años más.

Sin embargo, durante su última presentación ante la Cámara de Diputados, el 27 de agosto de 2025, el ex Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos informó que el INCAA “ha invertido su superávit presupuestario con el objetivo de preservar el valor del Fondo de Fomento Cinematográfico, priorizando instrumentos de corto plazo, bajo riesgo y alta liquidez, en el marco de una política financiera prudente.”

Eso es posible dado que el Art. 3 inciso e) de la ley de Cine otorga al Presidente del INCAA la facultad de administrar el dinero, y Ejecutivo (vía decretos de necesidad y urgencia o resoluciones ministeriales) utiliza esa facultad de administración para dirigir el superávit hacia la deuda pública, entre otros recursos.

Por lo tanto, a partir de la respuesta presentada por el informe de Jefatura de Gabinete se constata que desde la asunción del gobierno de Javier Mieli se usaron $ 37 mil millones del INCAA en aplicaciones financieras, casi todas del Tesoro nacional. Eso es más que todo lo que se gastó en 2025. Los recursos usados eran del superávit del INCAA.

Queda claro que además de la reducción del fomento, los recursos que el propio cine genera y no se destina al fomento ni a la producción ni a la promoción está invertida en bonos. Una financiación de recursos que consolida el cambio de gestión.





Fuente: Chequeado.com