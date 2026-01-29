Recomendaciones para prevenir la gastroenteritis ante el aumento de casos en María Juana y la región

En el programa Comunicándonos, dialogamos con la doctora Sandra Gaido, quien brindó información y recomendaciones clave ante la escalada de casos de gastroenteritis que se registra en María Juana y localidades de la zona, una situación que requiere especial atención para evitar contagios y complicaciones, principalmente en niños y adultos mayores.

La profesional explicó que la gastroenteritis es una enfermedad frecuente, generalmente de origen viral, que se manifiesta con síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y malestar general. En este contexto, remarcó que la prevención es fundamental y comienza con medidas simples pero efectivas: lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño; correcta higiene de frutas y verduras; consumo de agua potable o hervida; y una adecuada conservación de los alimentos.

Respecto a la convivencia con una persona que atraviesa el cuadro, la doctora Gaido recomendó extremar las medidas de higiene dentro del hogar. Es importante que el paciente utilice, de ser posible, un baño exclusivo o que se desinfecte correctamente luego de cada uso. También se aconseja no compartir utensilios, vasos, toallas ni ropa de cama, ventilar los ambientes y limpiar superficies de contacto frecuente con desinfectantes adecuados.

En caso de padecer la enfermedad, se deben tomar precauciones para evitar contagiar a otras personas: permanecer en reposo, mantener una correcta hidratación, evitar manipular alimentos para terceros y cumplir con el aislamiento domiciliario hasta la desaparición de los síntomas. Además, la doctora subrayó la importancia de consultar al médico ante signos de alarma como fiebre persistente, deshidratación, diarrea prolongada o vómitos continuos.

Finalmente, Sandra Gaido llamó a la comunidad a actuar con responsabilidad, reforzar los cuidados diarios y no subestimar los síntomas, recordando que la prevención y la consulta temprana son las mejores herramientas para cuidar la salud individual y colectiva.