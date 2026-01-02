Zulma Maciel adelantó en la radio la planificación de obras y proyectos para el 2026 en María Juana

En la mañana de la radio, dialogamos con la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, quien brindó detalles sobre cómo se está planificando el año 2026 en materia de obras y proyectos para la localidad, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura y los servicios para los vecinos.

Durante la entrevista, Maciel también se refirió a la situación en la que encontraron la Comuna al momento de asumir la gestión, a principios de diciembre, y explicó cuáles fueron las primeras acciones llevadas adelante para ordenar y poner en marcha el trabajo administrativo y operativo.

La presidente comunal remarcó la importancia de planificar con previsión, gestionar recursos y trabajar de manera articulada para concretar iniciativas que impacten positivamente en el desarrollo de María Juana. La entrevista completa puede escucharse en el programa Comunicándonos, junto a Mónica Barceló.