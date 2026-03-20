Reconocimiento a brigadistas santafesinos: destacaron la labor del mariajuanense Jesús Barrale en los incendios de la Patagonia

En una sesión especial realizada en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, se llevó adelante un emotivo reconocimiento a los bomberos y brigadistas santafesinos que participaron en el combate de los incendios forestales en el sur argentino a finales de 2025 y comienzos de 2026.

El acto fue encabezado por el presidente provisional Felipe Michlig y contó con la presencia de los 19 senadores provinciales, entre ellos Alcides Calvo, quien formó parte del homenaje a la delegación que intervino en una de las emergencias ambientales más importantes de los últimos tiempos.

En ese contexto, se destacó la labor del mariajuanense Jesús Barrale, bombero voluntario de María Juana y bombero zapador en Rafaela, quien integró el grupo que trabajó en territorio patagónico enfrentando condiciones extremas.

La delegación santafesina estuvo compuesta por 30 brigadistas, entre Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal de la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias. El contingente partió el 31 de enero desde la ciudad de Rosario hacia la localidad de Cholila, en el departamento Cushamen, donde desarrollaron tareas de extinción y enfriamiento en las zonas más afectadas.

Los incendios forestales, que impactaron con fuerza en la provincia de Chubut y sectores aledaños, consumieron más de 15.000 hectáreas de bosque nativo y áreas rurales, con focos de gran magnitud en distintos puntos de la región cordillerana.

Durante el reconocimiento, Calvo destacó el compromiso de los brigadistas y señaló que “el trabajo realizado demuestra la profesionalidad, la solidaridad y el compromiso de los recursos humanos con los que cuenta la provincia”, subrayando además la importancia de acompañar desde el Estado la tarea que desarrollan, la cual requiere equipamiento específico y una constante inversión.

El testimonio de Barrale también permitió conocer de primera mano el esfuerzo desplegado en el terreno, donde las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos dificultaron las tareas de contención del fuego. En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto y la solidaridad entre los equipos llegados desde distintos puntos del país.

De esta manera, el Senado provincial puso en valor la labor de quienes arriesgan su vida para proteger el ambiente y a las comunidades, destacando el rol fundamental de los bomberos y brigadistas en situaciones de emergencia.