Reforma laboral: las 10 claves que, según expertos, podrían impulsar el empleo formal

El Gobierno sostiene que la nueva reforma laboral puede convertirse en una herramienta clave para fomentar el empleo registrado. Sin embargo, la gran pregunta sigue en pie: ¿realmente generará más trabajo en blanco?

Según el abogado laboralista Osvaldo Jofré, la reforma introduce mecanismos de regularización y beneficios para el empleo formal, además de crear un régimen de incentivo para la mediana empresa (RIMI). A su entender, uno de los puntos centrales es que la normativa aporta mayor previsibilidad jurídica, algo que, afirma, podría dar tranquilidad a los empleadores al momento de contratar.

La iniciativa —que aún debe completar su tratamiento legislativo y luego superar lo que especialistas llaman “la prueba ácida” en los tribunales laborales— es considerada una de las reformas más integrales en materia de derecho del trabajo de los últimos años, ya que aborda tanto aspectos individuales como colectivos.

Las 10 claves de la reforma

De acuerdo con el análisis de especialistas, estos son los puntos más relevantes que podrían impactar en la generación de empleo formal:

1. Cambios en las modalidades de contratación

Se excluyen ciertas modalidades comerciales del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, como contratos de obra, servicios, agencia, transporte o flete.

2. Prestadores de plataformas

Se establece un marco específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas.

3. Modificaciones en el contrato

Se habilita la posibilidad de introducir cambios en los términos y condiciones del contrato de trabajo, siempre que no se vulneren los mínimos legales o convencionales.

4. Contratación de profesionales

Se permite contratar profesionales sin que ello presuma automáticamente una relación de dependencia.

5. Subcontrataciones

Se morigera la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación, un punto que históricamente generó litigios.

6. Beneficios sociales

Se redefine el concepto de “beneficios sociales” no remunerativos, buscando mayor claridad normativa.

7. Indemnización por despido

Se establecen pautas más claras para el cálculo de la indemnización, reduciendo interpretaciones judiciales dispares.

8. Juicios laborales e intereses

Se unifica el mecanismo de actualización de créditos laborales en juicio, fijándolo en IPC más un 3% anual. También se contempla la posibilidad de cancelar condenas en cuotas, lo que podría aliviar especialmente a las pymes.

9. Enfermedad y certificados médicos

Se introducen cambios en el salario por enfermedad y en los requisitos de los certificados médicos para acreditar imposibilidad de trabajar. Además, se crea un Fondo de Asistencia Laboral para contribuir al pago de indemnizaciones.

10. Conflictos sindicales y convenios

Se garantiza la prestación mínima en servicios esenciales y se amplía el listado de actividades consideradas como tales.

Se promueve la renegociación de convenios colectivos al vencimiento, se limitan contribuciones solidarias y se otorga mayor peso a convenios de ámbito menor —como los de empresa o pyme— sobre los de alcance general.

También se establecen límites a asambleas en el lugar de trabajo, sanciones ante bloqueos o tomas y restricciones en horas gremiales.

¿Creará empleo?

Para los especialistas, la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral, uno de los factores que —según el sector empresario— desalientan la contratación formal. La previsibilidad en indemnizaciones, intereses judiciales y responsabilidades podría disminuir el temor a futuros juicios.

No obstante, advierten que la creación de empleo no depende exclusivamente de la normativa laboral. Los inversores también analizan variables macroeconómicas, financieras y de estabilidad general antes de ampliar plantillas.

El verdadero impacto de la reforma se verá en su aplicación práctica, en la respuesta del mercado y en cómo la interpreten los tribunales laborales. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes la consideran una herramienta para fomentar el empleo en blanco y quienes advierten sobre posibles retrocesos en derechos laborales.



Fuente: iProfesional.com