Regresa la Copa de Leche al Club Atlético Talleres

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Melisa Poli, vicepresidente del Club Atlético Talleres, quien anunció con entusiasmo el regreso de la tradicional Copa de Leche, una iniciativa solidaria que vuelve a abrir sus puertas esta tarde.

Cada miércoles, el club no solo recibe a los niños y niñas que forman parte de las distintas disciplinas deportivas, sino también a todos los chicos de la comunidad que deseen acercarse a compartir un momento especial. Se trata de un espacio que combina merienda, encuentro y compañerismo, fortaleciendo los lazos entre el club y las familias.

La propuesta puede concretarse gracias al acompañamiento de vecinos, colaboradores y comercios que realizan aportes y donaciones, permitiendo que este gesto solidario continúe creciendo año tras año. Desde la institución destacaron el compromiso comunitario que hace posible sostener esta actividad, especialmente en tiempos donde la solidaridad resulta fundamental.

Se invita a quienes participen a llevar su taza o vaso para compartir la merienda junto a sus compañeros. Además, aquellas personas que deseen colaborar pueden sumarse con donaciones o aportes, contribuyendo a que la Copa de Leche siga siendo un espacio de inclusión y contención para todos.