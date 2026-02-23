Atlético María Juana quedó eliminado de la Copa Federación

El Club Atlético María Juana se despidió este domingo de la Copa Federación tras caer 3-1 en su visita a D.F. Sarmiento, por el partido revancha de la segunda fase del certamen provincial.

“El Chupa”, representante de la Liga Rafaelina de Fútbol, no logró imponYOer su juego y se vio superado por el conjunto local, que fue claramente superior y terminó sellando su clasificación a los cuartos de final.

Nahuel Novaira abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo para el equipo conducido por Mauricio Ziero. En el complemento, Gastón Meier amplió la diferencia con un doblete a los 5 y 13 minutos, encaminando definitivamente la serie para Sarmiento, que además aseguró como premio extra su participación en la Copa Santa Fe 2026.

Atlético María Juana estuvo lejos de su nivel habitual y solo pudo descontar a los 43 minutos del segundo tiempo con un verdadero golazo de tiro libre ejecutado por el defensor Damián Arnold.

De esta manera, la Liga Rafaelina de Fútbol se quedó sin representantes en la competencia provincial, cerrando así la participación del elenco mariajuanense en la edición 2026 de la Copa Federación.