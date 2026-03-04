Reunión con directivos para planificar el próximo ciclo lectivo

En la mañana del miércoles, en la Sala de la Historia y la Cultura del Bicentenario, la presidenta comunal de María Juana, Zulma Maciel, encabezó un encuentro con directivos de instituciones educativas de todos los niveles del distrito. La actividad contó además con la participación del equipo de gestión comunal.

El espacio de trabajo permitió generar un ámbito de diálogo abierto y constructivo para comenzar a delinear la organización del próximo ciclo lectivo, poniendo el foco en la articulación entre el gobierno local y las instituciones educativas.

Durante la reunión se intercambiaron miradas, inquietudes y propuestas orientadas a fortalecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, atender situaciones particulares de cada nivel educativo y consolidar una agenda común que responda a las necesidades actuales de la comunidad.

Desde la Comuna destacaron la importancia de estos encuentros periódicos, que permiten planificar de manera anticipada, optimizar recursos y sostener una comunicación fluida con quienes día a día trabajan en el ámbito educativo.

La iniciativa reafirma el compromiso del gobierno local con la educación como eje central del desarrollo comunitario, promoviendo el trabajo articulado y el acompañamiento constante a las instituciones del distrito.