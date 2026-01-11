Reunión entre la Comuna de María Juana y ENERFE para avanzar en proyectos de infraestructura

El presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa, visitó en la mañana de este jueves a la presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, en el marco de un encuentro de trabajo orientado a dialogar sobre distintos proyectos vinculados al desarrollo y crecimiento de la localidad.

Durante la reunión se analizaron iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la infraestructura de los edificios comunales, la infraestructura urbana y a brindar el marco correspondiente para la reactivación de la construcción de las 42 viviendas, una obra clave para dar respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera articulada entre los distintos niveles de gestión, fortaleciendo el vínculo institucional con el objetivo de impulsar obras y acciones concretas que contribuyan al desarrollo local.

Desde la Comuna de María Juana se reafirmó el compromiso de sostener una agenda basada en la gestión, la planificación y el trabajo conjunto, con el fin de garantizar mejores servicios y generar mayores oportunidades para todos los vecinos y vecinas de la localidad.