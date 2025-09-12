Rita de Mainardi adelantó detalles de la 32° Cena y Baile de la Familia en Eustolia

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Rita de Mainardi, una de las organizadoras de la tradicional Cena y Baile de la Familia de Eustolia, que este año llega a su 32° edición.

El encuentro se realizará el sábado 13 de septiembre a las 21:30 hs en el salón comunal y contará con la actuación de Grupo Gigante, garantizando una noche de música, alegría y baile para toda la comunidad.

El menú incluye mayonesa de ave, fiambres caseros, pionono y lenguas con distintas salsas, carne de ternera a la parrilla con ensaladas y pickles, copa helada con frutas, café y torta. Las tarjetas tienen un valor de $24.000 mayores, $16.000 menores y $10.000 infantil (no incluye bebidas). Se solicita a los asistentes llevar vajilla completa.

La organización está a cargo de la Capilla Nuestra Señora de Itatí, con el auspicio de la Comuna de Eustolia, y ya se encuentran disponibles las reservas en los números de contacto difundidos.

Con gran expectativa, los organizadores invitan a toda la región a compartir una velada que combina gastronomía, música y tradición, reafirmando un evento que se ha convertido en un clásico del calendario social de Eustolia.