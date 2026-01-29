Ritmos Argentinos: convocan a artistas de todo el país y María Juana difunde la propuesta cultural

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre el programa Ritmos Argentinos, una importante convocatoria nacional destinada a solistas y bandas de todas las provincias.

Bajo el lema “Nuevo año, nuevos artistas”, la Secretaría de Cultura de la Nación abrió la inscripción para participar del ciclo #RitmosArgentinos, que se desarrollará durante 2026 en el Palacio Libertad (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el marco del Programa Red de Casas de la Cultura. La iniciativa busca dar visibilidad a músicos de distintos géneros y estilos, promoviendo la diversidad cultural y el talento federal.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern destacó que se trata de una oportunidad única para artistas locales y regionales, ya que quienes completen el formulario de inscripción podrán ser seleccionados también para participar en la Feria del Libro, compartiendo su música en uno de los eventos culturales más importantes del país.

La convocatoria está abierta a artistas solistas y bandas, sin distinción de género musical, y apunta a fortalecer la presencia de expresiones culturales de todo el territorio argentino en escenarios de alcance nacional.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del siguiente formulario:

👉 https://docs.google.com/…/17ueQGyxGa…/edit

Por consultas, los interesados pueden comunicarse vía correo electrónico a:

📩 reddecasasdelacultura@gmail.com

Desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana invitan a músicos y músicas de la localidad y la región a aprovechar esta convocatoria, que representa una gran posibilidad de crecimiento, difusión y proyección artística a nivel nacional.