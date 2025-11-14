Romina Maccari contó los detalles del emotivo Festival de Patín del Club Atlético Talleres

El pasado fin de semana se vivió una verdadera fiesta del patín artístico en el Festival de Patín del Club Atlético Talleres, bajo la dirección de la profesora Romina Maccari. El evento, realizado en el SUM de la Escuela N° 398, reunió a familias, amigos y amantes de este deporte en una noche llena de color, música y talento.

Romina contó en comunicación con la radio que la puesta en escena fue “un homenaje a la música en general”, con una cuidada elección de vestuario, luces y coreografías que dieron vida a un espectáculo vibrante y emotivo. En total, 24 patinadoras del club participaron con más de cuatro coreografías, demostrando su progreso, disciplina y pasión por el patín.

Además, el festival contó con la participación de otros clubes invitados, que también mostraron su destreza sobre ruedas, enriqueciendo la jornada con estilos y propuestas artísticas diversas.

El público aplaudió de pie cada presentación, destacando no solo el nivel técnico, sino también el esfuerzo y la dedicación que las patinadoras y su profesora pusieron en cada detalle del evento. Sin dudas, una noche que reafirmó el crecimiento del patín artístico en la comunidad y el compromiso del Club Atlético Talleres con la promoción del deporte y la cultura.