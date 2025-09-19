San Jorge vivirá su primera edición de “Fiestas Mayores” para celebrar la Primavera

La ciudad de San Jorge se prepara para recibir por primera vez un evento único: “Fiestas Mayores”, una propuesta que llega para celebrar la Primavera con toda la energía retro y una puesta en escena inolvidable.

La cita será el sábado 27 de septiembre en el Salón Borgia, con la mejor música de los 80, 90 y 2000. Desde Córdoba llegará especialmente el reconocido DJ Walter Sarmiento, quien pondrá a bailar a todos con un set cargado de hits que marcaron época. Además, habrá shows, sorpresas y una ambientación temática que promete hacer viajar en el tiempo a los asistentes.

Como detalle especial, los cumpleañeros de septiembre ingresarán sin cargo, y las anticipadas ya se encuentran disponibles con cupos limitados al 351 5210978.

San Jorge se prepara así para disfrutar de una verdadera fiesta retro, en la que la música, la diversión y la primavera serán protagonistas.