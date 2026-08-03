Santa Fe avanza en la transición energética: el Senado dio media sanción a un proyecto para ampliar el uso de biocombustibles

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley presentado por el senador Alcides Calvo que propone ampliar el alcance del Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles, incorporando nuevos sectores estratégicos como el transporte aéreo, ferroviario y fluvial.

La iniciativa modifica la Ley Provincial N.º 14.010 con el objetivo de fomentar una mayor utilización de biodiésel, bioetanol y otros combustibles renovables, ya sea en estado puro o con el mayor porcentaje posible de mezcla con combustibles fósiles, fortaleciendo el proceso de transición hacia una matriz energética con menores emisiones de carbono.

El proyecto también contempla extender el uso de biocombustibles a la actividad agrícola y ganadera, el transporte de cargas y pasajeros, las flotas de vehículos de los gobiernos provincial y municipales, empresas de logística, obras y servicios públicos, además de la generación de energía eléctrica.

La propuesta busca potenciar el papel que Santa Fe desempeña como una de las principales provincias productoras de biocombustibles del país, una industria que en los últimos años impulsó inversiones, generó empleo, promovió el agregado de valor a la producción agroindustrial y fortaleció el desarrollo tecnológico.

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto continuará su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde buscará convertirse en ley para ampliar las posibilidades de utilización de energías renovables en distintos medios de transporte y sectores productivos de la provincia.