Un informe advierte una caída del poder adquisitivo de los empleados públicos en Santa Fe desde 2023

Un informe sobre la ejecución del gasto público y la evolución salarial en la provincia de Santa Fe sostiene que, desde el cambio de gestión iniciado en diciembre de 2023, el ajuste en las cuentas provinciales se concentró principalmente en los salarios de los trabajadores estatales, con impactos diferentes según el área y la categoría laboral.

El análisis señala que el gasto total de la provincia cayó un 9,3% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que la planta de personal se mantuvo relativamente estable. Según el documento, esto indica que la reducción del gasto se explicó, en gran medida, por una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y no por una disminución significativa del número de empleados públicos.

Entre las áreas más afectadas, el informe destaca que Educación y Cultura registró una reducción presupuestaria del 13,3%, mientras que Seguridad Social cayó un 10,3%. En contraste, las funciones vinculadas a Seguridad y a la Administración Gubernamental mostraron incrementos reales durante el mismo período.

En materia salarial, el trabajo analiza distintos casos testigo y afirma que ninguno recuperó de manera sostenida el poder adquisitivo previo a diciembre de 2023. Entre ellos, el caso más pronunciado corresponde a un maestro de grado, con una pérdida acumulada del 18,9% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. También se registran retrocesos en asistentes escolares, personal de enfermería, trabajadores del IAPIP, efectivos policiales y otros empleados del Estado.

Respecto del sector sanitario, el informe sostiene que los profesionales del Arte de Curar registraron una recuperación parcial durante 2026, mientras que el personal de enfermería continúa mostrando una pérdida significativa de ingresos reales.

Otro de los aspectos señalados es la diferencia en la evolución de las distintas categorías del escalafón estatal. Según el documento, mientras las categorías de menores ingresos continuaron perdiendo poder adquisitivo, los cargos jerárquicos de la Dirección Superior Ejecutiva registraron una mejora presupuestaria durante el período analizado.

Finalmente, el informe concluye que el ajuste implementado en la provincia tuvo un impacto desigual sobre la estructura estatal, afectando principalmente a los trabajadores de menores ingresos y a áreas como educación, salud y previsión social, al tiempo que priorizó recursos para sectores específicos de la administración pública.