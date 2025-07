Se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura ACBOS y Pre-Federal CAB

Durante el fin de semana se jugó la segunda jornada del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) y del Pre-Federal CAB, en la categoría Primera División con victorias de Atlético San Jorge y Sastre que marca el camino y la victoria de Atlético María Juana en su debut.

Los equipos continúan sumando minutos de competencia en una etapa clave del año, donde el nivel de juego y la intensidad comienzan a marcar el rumbo del certamen. La fecha dejó partidos vibrantes, buenos desempeños individuales y una tabla de posiciones que empieza a tomar forma.

El viernes por la noche se abrió la segunda fecha con la victorias de Atlético San Jorge sobre Juventud Unida de Cañada Rosquín por 101 a 82, la de Atlético Sastre ante San Martín de Carlos Pellegrini por 65 a 59. Tanto el “uruguayo” como la “akd” mandan en la tabla de posiciones. Además, Ceci de Gálvez debutó con triunfo en Carlos Pellegrini frente a Americano 72 a 61 y Atlético María Juana hizo lo propio con Trebolense en el estadio “Edgar Rivolta” donde se impuso categóricamente por 92 a 66.

Se completa la en los próximos días, con el partido postergado entre Santa Paula y C.A.Brown. Cabe destacar, que de la primera jornada deben jugarse los partidos entre Ceci de Gálvez vs Atlético María Juana y el de Juventud Unida vs Santa Paula.

Próxima fecha (3°): JURC vs CAMJ, Ceci vs At, Sastre, San Martín vs Santa Paula, Brown vs At. San Jorge, Trebolense vs Americano.

Posiciones: At. San Jorge-At. Sastre 4, At. María Jauna-Brown-Ceci-Americano-San Martín y Trebolense 2, Juventud Unida 1, Sana Paula 0.