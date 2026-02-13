Se lanzó el Bingo 2026 del Club Atlético María Juana

Charlamos con Bautista Gaido, integrante de la Secretaría del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre el lanzamiento oficial del Bingo del Club 2026, una de las propuestas más esperadas por socios y la comunidad.

Gaido destacó que esta nueva edición llega con una premiación histórica: más de 30 millones de pesos en premios, consolidándose como uno de los bingos más importantes de la región.

Premio Mayor

El premio mayor será de $10.000.000, mientras que el segundo, tercero y cuarto premio entregarán $2.000.000 cada uno.

Sorteos principales

El bingo contará con dos sorteos anticipados:

🔹 Primer Sorteo

1° premio: $3.000.000

2° premio: $1.000.000

3° premio: $1.000.000

4° premio: $1.000.000

🔹 Segundo Sorteo

1° premio: $3.000.000

2° premio: $1.000.000

3° premio: $1.000.000

4° premio: $1.000.000

Sorteos extra

Además, habrá sorteos especiales:

Sorteo contado : 1 premio de $1.000.000

: 1 premio de $1.000.000 Sorteo Credimutual: 1 premio de $1.000.000

Quienes adquieran el bingo a través de Credimutual participarán en todos los sorteos y también en un sorteo extra exclusivo para esta modalidad.

También se suman premios especiales en fechas destacadas:

Cumple del Club : 1° premio $500.000 (además de bingos adicionales)

: 1° premio $500.000 (además de bingos adicionales) Día del Padre : 1° premio $500.000

: 1° premio $500.000 Día de la Madre: 1° premio $500.000

Valor y formas de pago

El valor del cartón es de $100.000 contado, o la posibilidad de abonarlo en 10 cuotas de $10.000.

Con Credimutual se podrá pagar en 1, 5 o 10 cuotas.

Desde la institución remarcaron que el bingo representa una herramienta fundamental para continuar sosteniendo y potenciando las actividades deportivas y sociales del club durante el próximo año.

El Bingo del Club 2026 ya está en marcha y promete grandes premios, emoción y el acompañamiento de toda la comunidad.