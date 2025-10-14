Se presentó la Copa Bidepartamental Castellanos – San Cristóbal

En una conferencia de prensa realizada en Colonia Aldao, se presentó oficialmente la Primera Edición de la Copa Bidepartamental Castellanos – San Cristóbal, un nuevo certamen que une a las dos ligas y promete grandes encuentros entre los campeones de ambas regiones.

El acto contó con la presencia del senador provincial Felipe Michlig, el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, el presidente comunal de Colonia Aldao, Hugo Michelini, junto a los presidentes de los clubes participantes, deportistas y representantes de los medios de comunicación.

Este torneo, que marca un hecho histórico en el fútbol regional, enfrentará a los campeones de oro y plata de las copas departamentales Castellanos y San Cristóbal. Los partidos se jugarán en el estadio del Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao el miércoles 15 de octubre.

A las 20:00 hs se disputará el Trofeo de Plata, con el C.C.D. y B. Aldao enfrentando a la Asociación Deportiva Juniors Club de Suardi. Luego, desde las 22:15 hs, por el Trofeo de Oro, se medirán el Club Brown de San Vicente y el Club Sportivo Suardi, en una noche que promete emoción y buen fútbol para toda la región.