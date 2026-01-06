Se realizó el tercer sorteo de la campaña “Poné Primera” y ya hay nuevos ganadores

En la jornada reciente se llevó a cabo en vivo el tercer sorteo de la campaña “Poné Primera”, transmitido a través del Instagram oficial, con la correspondiente supervisión del escribano José Venturuzzi, garantizando la transparencia del proceso.

En esta oportunidad, los ganadores de las motocicletas fueron:

🛵 Sucursal Frontera (Casa Central) + Autoservicio Mayorista Careglio Hnos. SRL : Alicia Dona

: Alicia Dona 🛵 Sucursal San Francisco (Sarmiento) : Yanina Pérez

: Yanina Pérez 🛵 Sucursal San Francisco (Castelli) : Norma Luna

: Norma Luna 🛵 Sucursal María Juana : Cecilia Boretto

: Cecilia Boretto 🛵 Sucursal San Carlos Centro: Diego Taverna

Desde la organización felicitaron a todos los ganadores, agradecieron a las marcas auspiciantes y a cada una de las personas que participaron y acompañaron la propuesta.

Además, recordaron que la campaña entra en su etapa final, ya que el próximo 31 de enero se realizará el gran sorteo del auto 0 km, el premio mayor que cerrará esta exitosa edición de “Poné Primera”.