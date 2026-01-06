Se realizó el tercer sorteo de la campaña “Poné Primera” y ya hay nuevos ganadores

En la jornada reciente se llevó a cabo en vivo el tercer sorteo de la campaña “Poné Primera”, transmitido a través del Instagram oficial, con la correspondiente supervisión del escribano José Venturuzzi, garantizando la transparencia del proceso.
En esta oportunidad, los ganadores de las motocicletas fueron:
- 🛵 Sucursal Frontera (Casa Central) + Autoservicio Mayorista Careglio Hnos. SRL: Alicia Dona
- 🛵 Sucursal San Francisco (Sarmiento): Yanina Pérez
- 🛵 Sucursal San Francisco (Castelli): Norma Luna
- 🛵 Sucursal María Juana: Cecilia Boretto
- 🛵 Sucursal San Carlos Centro: Diego Taverna
Desde la organización felicitaron a todos los ganadores, agradecieron a las marcas auspiciantes y a cada una de las personas que participaron y acompañaron la propuesta.
Además, recordaron que la campaña entra en su etapa final, ya que el próximo 31 de enero se realizará el gran sorteo del auto 0 km, el premio mayor que cerrará esta exitosa edición de “Poné Primera”.