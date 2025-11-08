Se reprograma “El Arte de Soñar”, la tradicional velada artística de la Escuela Santa María de los Ángeles

En la mañana de la radio charlamos con docentes de la Escuela Santa María de los Ángeles, quienes anunciaron que el esperado evento “El Arte de Soñar”, previsto para este viernes, debió suspenderse debido a las condiciones climáticas.

La actividad, que cada año reúne a toda la comunidad educativa en una noche llena de música, color y emoción, se reprogramará para principios de diciembre, con fecha a confirmar.

“El Arte de Soñar” es una propuesta artística que la institución realiza cada fin de año, donde los alumnos de nivel inicial y primario suben al escenario para compartir las presentaciones y aprendizajes desarrollados durante todo el ciclo lectivo, en un espacio de expresión, creatividad y encuentro familiar.

Desde la escuela agradecieron la comprensión de las familias y destacaron que el evento se llevará a cabo con el mismo entusiasmo y dedicación que caracteriza a cada edición, celebrando juntos el cierre de un nuevo año escolar lleno de experiencias y sueños compartidos.