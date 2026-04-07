Se reprograman los partidos pendientes para el domingo 12 de abril

Tras la reunión del Consejo Directivo llevada a cabo este lunes, se confirmó la reprogramación de los partidos pendientes correspondientes a Primera A y Primera B, que no pudieron disputarse el pasado fin de semana. Los encuentros se jugarán el próximo domingo 12 de abril de 2026 y serán los únicos compromisos oficiales de la jornada.

La programación establecida es la siguiente:

9 de Julio vs. Deportivo Aldao (día y horario a confirmar)

Ferro vs. Sportivo Roca (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Unión de Sunchales vs. Peñarol (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Deportivo Tacural vs. Independiente de Ataliva (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Brown de San Vicente (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Deportivo Bella Italia vs. Tiro Federal de Moisés Ville (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Sportivo Santa Clara vs. La Trucha FC (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Independiente de San Cristóbal vs. Moreno de Lehmann (14:30 hs Reserva y 16:00 hs Primera)

Sportivo Norte vs. Ben Hur (14:30 hs Reserva)

Desde la organización informaron que, en caso de modificaciones de día u horario, los clubes tendrán tiempo hasta este martes para notificar los cambios correspondientes.

Por otra parte, también quedó confirmada la semifinal de la Copa Departamento Castellanos, que enfrentará a San Martín de Angélica y Ben Hur. El encuentro se disputará el jueves 9 de abril en cancha de San Martín, con inicio a las 20:00 hs en Sub 12 y a las 21:00 hs en Primera División.