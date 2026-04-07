Se viene la 2ª fecha del Turismo del Centro Santafesino en María Juana

Luego de la suspensión del pasado fin de semana debido a las inclemencias del tiempo, finalmente el 11 y 12 de abril se disputará la segunda fecha del Turismo del Centro Santafesino, en un evento que promete un fin de semana cargado de emoción y velocidad en el circuito de María Juana.

La jornada contará con la participación de todas las categorías: Karting Pre Escuela, Escuela, Junior, Livianos y Pesados, además de la Fórmula Renault y los Buggy, lo que garantiza un espectáculo variado y competitivo para los fanáticos del automovilismo regional. Pilotos de toda la región volverán a acelerar en pista, buscando ser protagonistas en cada una de las finales.

Uno de los grandes atractivos del fin de semana será la definición del Campeonato de Verano 2026, un condimento especial que suma expectativa tanto para los competidores como para el público. Esta instancia decisiva permitirá coronar a los mejores del certamen estival, en el marco de una fecha que también da continuidad al calendario oficial.

Como es habitual, se espera una importante convocatoria de pilotos y un gran acompañamiento del público, en un circuito que siempre ofrece grandes espectáculos y un ambiente ideal para disfrutar en familia. La cita será una nueva oportunidad para vivir de cerca la pasión del automovilismo y alentar a los representantes locales en el trazado mariajuanense.