Se viene la “Peña Pata Todxs” para celebrar el inicio del 2026 con música y encuentro

María Juana comenzará el Año Nuevo a puro folclore y encuentro comunitario con la realización de la “Peña Pata Todxs”, una propuesta cultural que invita a compartir una noche especial con música, artistas y un gran clima festivo.

El evento se llevará a cabo el 7 de enero, desde las 21 horas, frente a la panadería de la UEPT, con entrada libre y gratuita. La peña contará con la participación de artistas locales y zonales invitados, que brindarán shows en vivo para disfrutar en familia y con amigos.

Además de la música, la organización ofrecerá servicio de buffet, sumando una propuesta completa para pasar una noche diferente y dar la bienvenida al 2026 con alegría, energía y unión.

La actividad es organizada por la Asociación Civil “Un Espacio Para Todos”, que invita a toda la comunidad a ser parte de esta noche única, pensada para compartir, disfrutar y fortalecer los lazos culturales y sociales.

Una cita imperdible para comenzar el año nuevo con todas las fuerzas.