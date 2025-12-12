Sebastián Sarniotti, campeón del Enduro Master 2025 en La Kava tras una final histórica

En la mañana de la radio charlamos con Sebastián Sarniotti, quien acaba de consagrarse Primer Puesto y Campeón del Campeonato de Enduro Master 2025, en la emocionante y exigente final disputada en La Kava, Paraná (Entre Ríos).

El Club La Kava Paraná, junto a la organización del Enduro Triple Corona, llevó adelante una definición inédita en su tradicional predio del Acceso Norte: dos carreras en un mismo día, una diurna y otra nocturna, un formato nunca antes implementado en la historia del certamen. Esta propuesta doble elevó al máximo la exigencia técnica y física de los pilotos, que además debieron enfrentar un condimento inesperado: gotas de lluvia durante la competencia nocturna, que hicieron aún más desafiante el terreno.

La jornada reunió a pilotos, equipos y un marco de público impresionante, que acompañó de principio a fin en un cierre de campeonato que combinó adrenalina, espectáculo y coronaciones para todas las categorías.

Sarniotti, campeón de punta a punta

En la categoría Master A, Sebastián Sarniotti, dominó el campeonato y se coronó campeón con 70 puntos, escoltado por Manuel Gadea (Crespo) y Gonzalo Bentancourt (Paraná), quien se quedó con el subcampeonato.

Durante la entrevista, Sebastián expresó su emoción por el logro y destacó lo desafiante que fue competir en dos modalidades en un mismo día, especialmente la carrera nocturna que exigió un nivel extra de concentración y destreza.

Resultados oficiales del Campeonato 2025

Master A
1°) Sebastián SarniottiCampeón, 70 pts
2°) Manuel Gadea (Crespo)
3°) Gonzalo Bentancourt (Paraná) – Subcampeón

Un espectáculo único y un cierre inolvidable

La Kava vivió una final distinta, atractiva y de gran nivel deportivo. El doble formato —carrera diurna y nocturna— fue aplaudido por pilotos y público, que disfrutó de un espectáculo poco habitual dentro del enduro provincial.

La organización del Enduro Triple Corona resaltó el comportamiento del público y felicitó especialmente a todos los campeones y subcampeones de esta temporada.

Con el título en sus manos, Sebastián Sarniotti cierra un año inolvidable, consolidándose en lo más alto del enduro regional y llevando con orgullo el nombre de su ciudad a cada circuito.

