Sebastián Sarniotti, pura garra en el Desafío del Indio 2026

En el imponente escenario de Villa Larca se desarrolló una nueva edición del Desafío del Indio 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario, que reunió a más de 600 motos en la largada general. Allí dijo presente el mariajuanense Sebastián Sarniotti, reconocido en la localidad por su trabajo al frente de Panadería Juanito junto a su esposa, pero también por su pasión por el motociclismo.

Sarniotti afrontó una categoría compuesta por 30 competidores, en un circuito caracterizado por terrenos hostiles, cruces de arroyos y senderos de extrema dificultad. Sin embargo, el desafío no solo estuvo en el trazado puntano, sino también en lo físico: un tobillo esguinzado puso en duda su continuidad desde el inicio mismo de la competencia.

Lejos de rendirse, Sebastián sacó a relucir su fortaleza mental y una determinación inquebrantable. Con el dolor como constante, avanzó kilómetro a kilómetro, superando cada obstáculo con esfuerzo y corazón. Su actuación fue una verdadera muestra de carácter, logrando completar la exigente prueba y ubicarse en el puesto 20 dentro de su categoría.

Más allá del resultado, la participación de Sarniotti deja un mensaje claro: la pasión y la voluntad pueden más que cualquier adversidad. Acompañado siempre por el apoyo incondicional de su familia, demostró que, incluso en las condiciones más difíciles, rendirse no es una opción. Un logro que, sin dudas, merece el reconocimiento y el aplauso de toda la comunidad.