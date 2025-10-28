El Ballet “Raíces de mi Tierra” representó a María Juana en el 8° Encuentro Interprovincial de Danzas en Ramona

El pasado sábado 25 de octubre el cuerpo de danzas comunal Ballet de Danzas Folclóricas Raíces de mi Tierra de María Juana participó del 8° Encuentro Interprovincial de Danzas, que se desarrolló en la localidad de Ramona, en el departamento Castellanos.

El evento convocó a agrupaciones folclóricas de varias provincias, reuniendo lo mejor del folklore tradicional, expresiones de identidad y coreografías de distintos estilos regionales. Allí, “Raíces de mi Tierra” desplegó su repertorio aportando al encuentro la riqueza cultural de nuestra comunidad.

La participación en Ramona no sólo destacó por el desempeño artístico, sino también por la integración y el intercambio cultural entre los grupos presentes. Además de las presentaciones de danza, el encuentro contó con números de música en vivo, intervenciones coreográficas abiertas, talleres y espacios de convivencia para los participantes.

Este tipo de eventos refuerzan el valor de mantener vivas las tradiciones, fomentan el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y consolidan a María Juana como protagonista regional de la danza folclórica.

El Ballet agradece a sus alumnas, al equipo docente y a la Comuna por el apoyo brindado, y ya proyecta nuevas participaciones para seguir llevando adelante la cultura folclórica con orgullo.