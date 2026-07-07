Siete árbitros de la Liga Rafaelina obtuvieron el título de Árbitro Federal de AFA

La Liga Rafaelina de Fútbol sumó un importante logro para el crecimiento de su cuerpo arbitral. Este lunes, en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, se realizó la entrega de diplomas a los árbitros que completaron y aprobaron el Curso Nacional de Árbitros Federales organizado por la entidad madre del fútbol argentino.

En la ceremonia recibieron su certificación los representantes de la Liga Rafaelina Nicolás Costamagna, Ulises Roldán, Axel Perlo, Gimena Córdoba, Lautaro Singer, Fabio Rodríguez y Brian Celis, quienes cursaron la capacitación durante el período 2025-2026.

Tras superar todas las instancias de formación y aprobar el examen final, los siete jueces obtuvieron el título de Árbitro Federal, una acreditación que les permitirá continuar su desarrollo dentro del arbitraje argentino y acceder a nuevas oportunidades en competencias de mayor jerarquía.

Desde la Liga Rafaelina de Fútbol destacaron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrado por los árbitros a lo largo del proceso de capacitación, felicitándolos por este importante paso en sus carreras deportivas.

La obtención de nuevos árbitros federales representa un crecimiento para el arbitraje regional y reafirma el trabajo que viene realizando la Liga en la formación y profesionalización de sus jueces, fortaleciendo así el nivel del fútbol del oeste santafesino.