Silvio Novatti se despide del Banco Santa Fe de María Juana tras una extensa y destacada trayectoria

En la mañana del programa Comunicándonos compartimos una charla especial con Silvio Novatti, quien atraviesa un momento significativo en su vida profesional: su jubilación luego de muchos años de trabajo en la sucursal del Banco Santa Fe de María Juana.

Con la calidez y la humildad que lo caracterizan, Silvio repasó su recorrido dentro de la institución, donde se convirtió en una figura de referencia tanto para sus compañeros como para los clientes que día a día confiaron en su atención. Su compromiso, responsabilidad y dedicación marcaron una huella profunda en el servicio que brindó durante décadas.

Durante la entrevista, destacó la importancia del trabajo en equipo, el vínculo construido con la comunidad y las experiencias que lo acompañarán para siempre. También expresó su agradecimiento a todos quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera, especialmente a los vecinos de María Juana, con quienes compartió innumerables momentos cotidianos detrás del mostrador.

La jubilación de Silvio Novatti representa el cierre de una etapa ejemplar y el inicio de un nuevo capítulo cargado de proyectos personales. Desde Comunicándonos, celebramos su trayectoria y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa.