Sofía Baldo volvió a consagrarse campeona nacional con la Selección de Santa Fe

La joven voleibolista sastrense Sofía Baldo continúa escribiendo páginas destacadas en su carrera deportiva. Representando a la Selección de Santa Fe Sub 18, se consagró campeona del Torneo Nacional de Vóley disputado en las ciudades bonaerenses de Miramar y Chapadmalal, reafirmando su crecimiento y protagonismo dentro del voleibol argentino.

En la gran final, el conjunto santafesino mostró un nivel sobresaliente y derrotó a Córdoba por un contundente 3 a 0, quedándose con el máximo título nacional de la categoría. Una vez más, Baldo fue parte fundamental del equipo que llevó a Santa Fe a lo más alto del podio.

La jugadora de Club Atlético Sastre suma así un nuevo logro a una trayectoria que continúa acumulando reconocimientos y experiencias de primer nivel. Su presencia constante en las selecciones provinciales y los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo, la dedicación y el talento que viene demostrando desde hace varios años.

El nuevo campeonato nacional representa otro motivo de orgullo para Atlético Sastre y para toda la comunidad deportiva de la región, que sigue de cerca la destacada evolución de una deportista que ya se ha convertido en una de las grandes promesas del vóley santafesino.

Sofía Baldo y la Selección de Santa Fe volvieron a celebrar en lo más alto del vóley nacional.