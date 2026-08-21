Sonia Domínguez habló sobre el trabajo de alfabetización para adultos en María Juana y la región

En Radio María Juana recibimos a Sonia Domínguez, integrante del Centro de Alfabetización, Educación Básica y Adultos (C.A.E.B.A.), quien compartió detalles sobre el trabajo que se viene realizando en María Juana y distintas localidades de la zona.

Durante la entrevista, Sonia explicó cómo se desarrolla el acompañamiento educativo destinado a jóvenes y adultos que buscan iniciar o completar sus estudios, destacando la importancia de generar oportunidades de aprendizaje para personas que, por diferentes circunstancias, no pudieron acceder o finalizar su educación en su momento.

El C.A.E.B.A. cumple un importante rol en la comunidad, brindando espacios de alfabetización y educación básica adaptados a las necesidades de cada estudiante. El objetivo no es solamente aprender a leer y escribir, sino también ofrecer herramientas que permitan desenvolverse con mayor autonomía en la vida cotidiana y abrir nuevas posibilidades personales y laborales.

Domínguez también se refirió al trabajo que se lleva adelante en María Juana y en localidades de la región, resaltando el compromiso de docentes, estudiantes y familias que forman parte de esta propuesta educativa.

Una iniciativa que demuestra que siempre hay tiempo para aprender y que la educación continúa siendo una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades y transformar realidades.