Dormir con una almohada entre las piernas: qué beneficios puede tener y quiénes pueden aprovecharla

Dormir de costado es una de las posiciones más habituales y, para algunas personas, puede generar molestias en la zona lumbar, la cadera o las piernas. Frente a esto, colocar una almohada entre las piernas aparece como una estrategia sencilla para mejorar la postura durante el descanso.

Cuando se duerme de lado sin ningún apoyo, la pierna que queda arriba puede caer hacia adelante y provocar una rotación de la pelvis y de la columna. Una almohada entre las piernas ayuda a mantener ambas piernas más alineadas y puede reducir esa tensión.

La Mayo Clinic recomienda esta posición para quienes duermen de costado: flexionar levemente las rodillas y colocar una almohada entre las piernas para favorecer la alineación de la columna, la pelvis y las caderas.

¿A quiénes puede beneficiar?

Según la información disponible, puede resultar especialmente útil para:

Personas con dolor lumbar , como complemento para reducir la presión sobre la zona baja de la espalda.

, como complemento para reducir la presión sobre la zona baja de la espalda. Embarazadas , ya que puede ayudar a sostener la pelvis y distribuir mejor el peso corporal.

, ya que puede ayudar a sostener la pelvis y distribuir mejor el peso corporal. Personas con molestias en la cadera o ciática , al limitar la rotación de la pelvis durante la noche.

, al limitar la rotación de la pelvis durante la noche. Quienes sienten tensión al dormir de costado, especialmente en caderas, rodillas o zona lumbar.

Algunos estudios encontraron beneficios asociados a mantener una postura más alineada, aunque la evidencia todavía presenta limitaciones y no permite afirmar que la almohada entre las piernas funcione de la misma manera para todas las personas.

La altura de la almohada también importa

No se trata simplemente de colocar cualquier almohada entre las piernas. Si es demasiado alta o demasiado baja puede generar una posición inadecuada de la pelvis y terminar aumentando las molestias.

También influye el colchón. Uno demasiado blando puede hacer que la cadera se hunda y favorezca la rotación, mientras que uno excesivamente firme puede aumentar la presión sobre la cadera y el hombro.

En definitiva, dormir con una almohada entre las piernas puede ser una alternativa simple para mejorar la alineación corporal y disminuir algunas molestias, especialmente en quienes descansan de costado. Sin embargo, no reemplaza una evaluación profesional cuando existe dolor persistente o una lesión específica.