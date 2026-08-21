Alcides Calvo entregó aportes a instituciones de María Juana

El senador provincial CPN Alcides Calvo encabezó la entrega de aportes y equipamiento destinados a cinco instituciones de María Juana, en un acto realizado en las instalaciones del Club Águila Blanca.

En esta oportunidad, fueron beneficiadas la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”, el Jardín de Infantes N.º 1474 “Santa María de los Ángeles”, la Sociedad Italiana, la Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana y la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 380.

La entrega representa un nuevo acompañamiento al trabajo que estas instituciones desarrollan diariamente en los ámbitos educativo, cultural y comunitario. Los aportes y recursos recibidos permitirán fortalecer sus actividades y avanzar en distintos proyectos.

Durante el encuentro se destacó la importancia de acompañar a las instituciones locales, que cumplen un rol fundamental en la vida de la comunidad y generan espacios de educación, participación, cultura y servicio para los vecinos.

Desde la gestión de la presidenta comunal, Lic. Zulma Maciel, reafirmaron el compromiso de continuar trabajando junto a cada institución de María Juana, entendiendo que fortalecer a quienes sostienen la vida comunitaria significa seguir construyendo una localidad con más oportunidades para todos.