Sudamericano U17: Facundo Cornalis quedó entre los 12 jugadores que representarán a la Argentina

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) dio a conocer hoy la lista definitiva de convocados para el Campeonato Sudamericano U17, que se disputará del 10 al 14 de diciembre en Asunción, Paraguay, y llegó la noticia más esperada: Facundo Cornalis quedó entre los 12 jugadores seleccionados que vestirán la camiseta albiceleste en el certamen internacional.

El cuerpo técnico integrado por:

Mauro Polla – Entrenador

– Entrenador Leonardo Gutiérrez – Entrenador

– Entrenador Alejandro Silveira – Asistente

definió el plantel final luego de semanas de entrenamientos y evaluación, eligiendo a los 12 jóvenes que representarán al país.

Facundo, que inicialmente formaba parte de la preselección de 15 jugadores, superó la última instancia y fue confirmado en el equipo que viajará a Paraguay. Un logro enorme para el deportista, fruto de su trabajo, talento y compromiso.

El Sudamericano U17 se disputará del 10 al 14 de diciembre y reunirá a las selecciones más fuertes de la región en un torneo de alto nivel competitivo.

Un orgullo para toda la comunidad ver a Facundo Cornalis entre los mejores del país, llevando su esfuerzo y el nombre de su localidad al escenario internacional.