Rita Bertone de Bustos y Clara Colla de Martinengo reciben su premio en El Chapulín y encienden la gran promoción regional

La promoción de Supermercado El Chapulín y Mayorista Careglio Hermanos ya empieza a dar sus primeros ganadores, y en María Juana la alegría es protagonista: Rita María Lucía Bertone de Bustos y Clara Colla de Martinengo resultan ganadoras de una orden de compra por 100 mil pesos, premio que retiran este sábado en Supermercado El Chapulín, marcando el inicio de una seguidilla de sorteos que continuará durante toda la campaña.

Mientras las ganadoras celebran su premio, la promoción avanza con fuerza en toda la región bajo el lema “poner primera y acelerar rumbo a los premios más increíbles”. La propuesta incluye un Renault Kwid 0 km, cinco motos Keller Crono Classic 110, cinco consolas PlayStation 5 y diez órdenes de compra en los Súper El Chapulín.

Cada compra realizada durante noviembre, diciembre y enero permite participar: solo es necesario completar el cupón y depositarlo en las urnas habilitadas en cada sucursal. Los sorteos se irán desarrollando progresivamente, y todavía quedan numerosos premios esperando a nuevos ganadores.

Supermercado El Chapulín y Mayorista Careglio Hermanos invitan a seguir participando, porque la suerte puede sorprender en cualquier momento.